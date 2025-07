Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

URBINO (PU) – RECUPERO VITELLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata in via Pianaccio ad Urbino per il recupero di un vitellino scivolato in un dirupo a circa 10 metri dalla strada. Con l’ausilio di una piccola gru l’animale è stato imbracato e riportato sulla carreggiata riconsegnandolo ai proprietari.

Dal Comando di Pesaro Urbino

FANO (PU) – INCENDIO AUTO IN A14 – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15:30 per l’incendio di un’autovettura al Km 181 dell’autostrada A14. Le fiamme hanno completamente avvolto l’auto propagandosi alla vegetazione oltre la carreggiata verso un campo limitrofo. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. La squadra VVF di Pesaro ha spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e l’area coinvolta. L’autostrada subiva rallentamenti causa una corsia chiusa. Sul posto la Polizia autostradale per la viabilità.

Dal Comando di Pesaro Urbino

JESI (AN) – INCENDIO VEGETAZIONE – i Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Piandelmedico a Jesi per un incendio di vegetazione. Le fiamme hanno lambito le strutture commerciali presenti nelle vicinanze e sono state contenute dalle squadre di Jesi, Ancona con autobotti e mezzi 4×4. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e bonifica.

Dal Comando di Ancona

FERMO – INCENDIO AUTOVETTURA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:00 circa a Fermo nel viale 20 giugno per l’incendio di un’autovettura. La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza il veicolo coinvolto.

Dal Comando di Fermo