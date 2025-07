Intervista a Elisabetta Gabrielli Presidente Rotary Club Roma Aniene 2025–2026

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA

Lo scorso 4 luglio, nella splendida cornice dell’Hotel The Hive, si è svolta la tradizionale festa della Charta, momento di grande valore per il Club. Durante la cerimonia è avvenuto il passaggio del collare dal Past President Andrea Morini alla neoeletta Presidente Elisabetta Gabrielli, che ha preso il testimone per guidare il Club nell’anno rotariano 2025–2026.

Abbiamo rivolto alcune domande alla nuova presidente per conoscere meglio la sua visione e i progetti per il futuro.

1. Come ha vissuto il passaggio del collare dal presidente uscente Andrea Morini?

Con grande naturalezza. Nel nostro club regnano amicizia e collaborazione da anni, e questo clima rende ogni passaggio di testimone fluido e sereno. Ho accolto con entusiasmo l’idea di portare avanti quanto già costruito, nel segno della continuità.

2. Quali sono le sue priorità per il prossimo anno rotariano?

Ho scelto di fondare il mio mandato su tre “C”:

• Continuità con l’anno precedente;

• Collaborazione tra soci, con altri club e istituzioni;

• Coinvolgimento dei giovani, anche attraverso il nostro Rotaract, con cui vogliamo rafforzare il legame.

3. Quali sono i progetti principali che porterete avanti?

Lotta e prevenzione a Bullismo e Cyberbullismo (a cura di Fabia Baldi, Presidente Commissione Giovani) È il quarto anno che portiamo avanti questo progetto nelle scuole, con attività formative per studenti, insegnanti e genitori, un concorso di idee e un vademecum informativo aggiornato.

Violenza di genere (a cura di Monica Caruso) Proseguiremo le serate di sensibilizzazione e la raccolta fondi per finanziare corsi destinati a personale di volontari. Verrà inoltre redatto un vademecum con informazioni pratiche e legali per le vittime. Avvieremo anche incontri sul tema emergente della violenza psicologica sugli uomini, per sensibilizzare e informare su un fenomeno ancora poco affrontato.

Teatro Patologico (a cura di Sara Iannone, Vicepresidente e Presidente Commissione Effettivo, Crescita del Club) Collaboreremo con l’Associazione Teatro Patologico, che lavora con persone affette da disabilità psichiche e fisiche, offrendo percorsi di rinascita attraverso il teatro. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i giovani del nostro Club nelle attività laboratoriali, di scena e backstage. Il progetto prevede anche una raccolta fondi a sostegno dell’associazione.

4. Quali sono i progetti di più ampio respiro che porterete avanti?

Peace in Everyday Life

In collaborazione con La Sapienza e altre università italiane, promuove una “pace positiva” nella vita quotidiana e nella società. È in corso la proposta per un laboratorio universitario sulle politiche della pace.

Media Rotariana Nazionale L’obiettivo è la creazione di una vera TV del Rotary in Italia. Il nostro Club ha costituito un comitato promotore nazionale, con iniziative itineranti in Piemonte e Lombardia.

Premio a Papa Leone XIV In collaborazione con il Rotary Club di New York e altri club italiani, si lavora a un riconoscimento accademico internazionale a Sua Santità Leone XIV. Il nostro Club si propone come referente romano.

5. Può presentarci il Consiglio Direttivo che la affiancherà in questo percorso?

Oltre a me come Presidente, il direttivo è composto da:

• Segretario: Antonella Basso

• Tesoriere: Rosa Altavilla

• Prefetto: Silvia Campanelli

• Vicepresidenti: Sara Iannone, Cesare Vocaturo

• Presidente Incoming: Fabia Baldi

• Past President: Andrea Morini

• Consiglieri: Deneb Antuoni, Chiara Zamboni, Giorgio Priori

6. Come sono strutturate le commissioni nel Club e come pensa di valorizzarle?

Abbiamo confermato o rinnovato le principali commissioni:

• Fondazione: Chiara Zamboni, Presidente Commissione Fondazione

• Immagine pubblica: Ester Campese, Presidente Commissione Immagine Pubblica

• Giovani: Fabia Baldi, Presidente Commissione Giovani

• Relazioni internazionali: Andrea Morini, Presidente Commissione Relazioni Internazionali

• Effettivo – Crescita del Club: Sara Iannone, Presidente Commissione Effettivo, Crescita del Club

• Progetti: Elisabetta Gabrielli, Presidente Commissione Progetti

Abbiamo anche introdotto figure di supporto operativo, come gli assistenti ai ruoli del direttivo: il primo è Alessandro Mistretta, assistente del Prefetto Silvia Campanelli.

Inoltre, Cesare Vocaturo, oltre al ruolo di Vicepresidente, sarà anche Facilitatore dell’apprendimento del Club.

Le commissioni saranno composte da massimo 5 membri, con incontri mensili e un referente per progetto. Ogni socio sarà invitato a proporre idee compatibili con i valori del Rotary.

7. Come intende coinvolgere i soci per mantenere vivo l’impegno e lo spirito di squadra?

Puntiamo su due elementi fondamentali: il servizio e il clima di Club. Nel nostro Club si è creato un ambiente di amicizia, stima e collaborazione che vogliamo rafforzare. Alterniamo momenti di impegno a occasioni più leggere, capaci di consolidare i legami. Vogliamo che ogni socio si senta coinvolto, ascoltato e parte attiva della vita del Club.

8. Quali valori e progetti del suo predecessore sente di raccogliere e portare avanti?

Andrea Morini, Past President e Presidente Commissione Relazioni Internazionali, ha dato al Club una forte impronta internazionale. Intendo proseguire i suoi progetti e valorizzare la dedizione che ha mostrato verso il service, come già fatto anche dai presidenti precedenti.

9. Quali altre iniziative intendete sostenere?

Oltre ai progetti già citati, aderiremo a iniziative distrettuali e internazionali:

• Supporto alla Croce Rossa Italiana con corsi gratuiti nelle scuole, campagne di prevenzione sanitaria e attività di assistenza.

• Progetto “End Polio Now” Continueremo a sostenere l’impegno storico del Rotary per la sconfitta definitiva della poliomielite.

• Formazione per rifugiati. In attesa di maggiori dettagli dal distretto, intendiamo partecipare a un programma per l’inclusione dei rifugiati.

10. Avete intenzione di lavorare anche sulla crescita del Club?

Assolutamente sì. Lavoreremo sull’aumento dei soci con un approccio qualitativo: vogliamo persone motivate, che credano nei valori del Rotary e siano pronte a impegnarsi concretamente. Non solo crescita numerica, ma crescita in consapevolezza e partecipazione.

11. Quale messaggio vuole rivolgere ai soci e a chi segue il Rotary Club Aniene in questo nuovo anno?

Ringrazio di cuore i soci attuali per la presenza costante e per lo spirito con cui partecipano alle attività del Club. Abbiamo costruito insieme un ambiente accogliente, dinamico, dove ci si impegna ma si vive anche con leggerezza. A chi si avvicina per la prima volta, dico che il Rotary è servizio: è mettersi a disposizione della comunità locale e internazionale per migliorarla. Ma è anche un’opportunità di crescita personale e relazionale, in un contesto stimolante e autentico.

«Sono felice e onorata di iniziare questo nuovo percorso alla guida del Rotary Club Aniene. Insieme, con l’impegno di tutti, costruiremo amicizie vere, aiuteremo chi ha bisogno e porteremo avanti i valori che ci uniscono. Il Rotary è fare la differenza, ogni giorno, con cuore e passione. E questa sarà la nostra forza.»

— Elisabetta Gabrielli, Presidente Rotary Club Roma Aniene 2025–2026