Via Valeria è chiusa al traffico per un cedimento della sede stradale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, chiamati stamattina poco dopo le 8 per un taglio pianta, sono stati avvisati da un passante che nella medesima strada si percepiva odore caratteristico di gas riconducibile ad una perdita per un cedimento in area già transennata.

In posto la squadra VVF si è trattenuta per prevenzione mentre stanno operando i tecnici del comune di Como, l’azienda gas cittadina e una ditta preposta agli scavi.

La voragine è collassata sopra una roggia ragionevolmente sopra una galleria delle ferrovie; da informazioni assunte in posto parrebbe trattarsi di un tubo del vecchio acquedotto di Villa Olmo.

Avvisata la Polizia ferroviaria e i responsabili delle ferrovie è stata temporaneamente interdetto al traffico ferroviario la tratta Como Chiasso per verificare galleria Monte Olimpino 1km 47+963 al 49+888.

Operazioni in corso.

Traffico deviato sulla Monte Olimpino 2