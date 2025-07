Inaugurato il nuovo ponte della A1 a Tor Vergata

Spread the love

Davide Bordoni: “Mobilità, collegamenti e rilancio di aree.Opere su opere e sblocco cantieri per i cittadini da parte del Governo e del Ministro Salvini per il Giubileo”

“Con l’inaugurazione e l’apertura al traffico del nuovo ponte della A1 a Tor Vergata, abbiamo assicurato ai romani un’altra opera maestosa dal punto di vista ingegneristico ma anche per le risorse che sono state dipendenti.

Altro segno iconico del grande lavoro che il Governo e il ministro Salvini hanno messo in campo per il Giubileo, dopo piazza di Porta Pia e dei Cinquecento alla Stazione Termini, oltre al Ponte di Ferro. In poco tempo, la Lega e il ministro Salvini hanno dato prova di un grande amore per la Capitale, consegnando opere su opere, dopo aver sbloccato cantieri rimasti fermi per troppo tempo.

Sono state investite risorse eccezionali che da sole bastano a dare la misura dell’impegno straordinario che il ministro ha voluto dedicare alla Capitale per ridisegnarne mobilità, collegamenti e futuro, rilanciando anche aree, penso a Tor Vergata, mai così tanto rivitalizzate come oggi.

Quando c’è voglia, impegno e concretezza, si possono fare grandi cose”. E’ quanto ha sottolineato Davide Bordoni, segretario della Lega nel Lazio e consigliere del vice premier Salvini, a margine dell’inaugurazione del nuovo ponte della A1 a Tor Vergata.