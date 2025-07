incidente stradale loc. San Fedele Intelvi – impatto frontale tra due autoveicoli.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 14.20 richiesta intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale in Centro Valle Intelvi loc. San Fedele Intelvi SP14, impatto frontale tra due autoveicoli.

Si segnalano tre feriti di anni 61 e due di anni 86 soccorsi in codice giallo e verde.

In posto due mezzi VVF per messa in sicurezza dei veicoli in particolare un auto ibrida.

La squadra VVF collaborava con il 118 aiutando nella gestione dei coinvolti dell’incidente.

In posto oltre ai VVF due ambulanze del 118 e automedica da Menaggio oltre ai CC per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.