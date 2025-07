VIDEO – Indonesia in stato di allerta per l’intensificarsi degli incendi boschivi nella regione occidentale

Spread the love

GIACARTA, 22 luglio (Xinhua) — Le autorità indonesiane hanno annunciato che la regione occidentale del Paese è attualmente in stato di massima allerta per incendi boschivi e territoriali, con la provincia di Riau che segnala il numero più elevato di focolai.

L’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri (BNPB) ha dichiarato lunedì che gli incendi boschivi e terrestri sono stati la tipologia di calamità prevalente nel Paese del Sud-est asiatico dall’inizio di luglio. Dei 42 disastri registrati finora questo mese, 33 sono incendi boschivi e terrestri.

Gli incendi si sono diffusi ampiamente in tutta l’isola di Sumatra, colpendo province come Aceh, Sumatra Settentrionale, Riau, Sumatra Occidentale, Jambi e Sumatra Meridionale. A Riau, le reggenze più vulnerabili e attualmente in fiamme sono Kampar, Siak, Bengkalis e Rokan Hilir, dove oltre 100 ettari di terreno sono stati bruciati.

“Le condizioni meteorologiche calde e secche hanno aumentato il rischio, soprattutto perché le precipitazioni sono diminuite significativamente in gran parte di Sumatra”, ha affermato Abdul Muhari, responsabile del centro per i dati, le informazioni e la comunicazione in caso di catastrofe presso il BNPB di Giacarta.

Sono stati individuati focolai anche nel Kalimantan centrale, mentre incendi sono stati segnalati nei siti di smaltimento finale dei rifiuti a Giava centrale e Giava orientale.

Separatamente, l’ufficio dell’Agenzia di Meteorologia, Climatologia e Geofisica nella città di Pekanbaru, nel Riau, ha riferito che il fumo degli incendi boschivi nella provincia si è riversato nella vicina Malesia. Il monitoraggio satellitare mostra che il fumo attraversa lo Stretto di Malacca e raggiunge parti della penisola malese.

L’agenzia ha avvertito che il numero di focolai potrebbe continuare ad aumentare se le condizioni di siccità persistono e il pubblico non rispetta il divieto di bruciare terreni.

https://english.news.cn/20250722/95ad9613aaef4862a6210f0c608b3c1d/c.html