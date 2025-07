Precipita ultraleggero nel Bresciano, due morti 

Spread the love

Incidente Aereo – A21 Castel Mella (Brescia) – Dalle ore 13:00 circa, i Vigili del Fuoco stanno operando sull’autostrada A21 nel territorio di Castel Mella (BS) a seguito della caduta di un velivolo ultraleggero.

L’aeromobile, per cause in corso di accertamento, è precipitato sull’asse autostradale e ha preso fuoco al momento dell’impatto, non lasciando scampo agli occupanti a bordo.

Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Il traffico è attualmente sospeso in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e le attività di verifica da parte delle autorità competenti.