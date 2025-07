Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FIASTRA (MC) – SOCCORSO A PERSONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16:15 in una zona impervia nei pressi della Grotta del Frate, nel comune di Fiastra, per prestare assistenza a due escursionisti in difficoltà.

La squadra VVF del Comando di Macerata, constatato che i due non necessitavano di cure mediche, li ha riaccompagnati in sicurezza al proprio automezzo. In supporto era stato inizialmente allertato anche l’elicottero del Reparto Volo VVF di Pescara, poi rientrato una volta appurata la non criticità della situazione.

Dal Comando di Macerata

MAGLIANO DI TENNA (FM) – INCENDIO VEGETAZIONE – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Magliano di Tenna per un incendio di vegetazione che ha coinvolto un vigneto e il campo adiacente.

Sul posto sono intervenute sette squadre VVF con autobotti e mezzi 4×4, l’elicottero AIB regionale (Anti Incendio Boschivo) che ha effettuato 37 lanci di acqua e il DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per coordinare il mezzo aereo.

Le fiamme sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni, per precauzione alcune famiglie sono state momentaneamente allontanate. La situazione è sotto controllo. Sono state attivate le squadre della Protezione civile regionale per le operazioni di bonifica e per sorveglianza dell’area.

Dal Comando di Fermo