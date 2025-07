Air India: l’aereo prende fuoco dopo l’atterraggio

Spread the love

Un volo della Air India da Hong Kong a Nuova Delhi, in India, ha preso fuoco poco dopo l’atterraggio martedì (22 luglio) all’aeroporto internazionale Indira Gandhi, senza segnalare feriti.

Secondo quanto riportato dai media indiani, un incendio si è verificato nell’unità di potenza ausiliaria (APU) del volo AI315 mentre i passeggeri stavano sbarcando dall’aereo.

L’APU, situata nella coda dell’aereo, si è spenta automaticamente, mentre tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza. Il portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che l’incendio è stato rilevato dai sensori e che il sistema antincendio ha spento rapidamente le fiamme.

L’aereo è stato sospeso dai voli per ulteriori inagini e l’ente di regolamentazione è stato informato dell’incidente, ha fatto sapere la compagnia aerea.Si tratta del terzo incidente per Air India in due giorni. Lunedì, il volo AI2744 da Kochi a Mumbai ha deviato leggermente dalla rotta in fase di atterraggio, mentre un volo da Delhi a Calcutta ha interrotto il decollo a causa di un problema tecnico.

https://www.thestandard.com.hk/world-news/article/307326/