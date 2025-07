Calenzano, pullman in fiamme sulla SP8: soccorso l’autista, intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Calenzano (FI), – Paura ieri mattina sulla Strada Provinciale 8, Via di Barberino, nel comune di Calenzano, dove un pullman ha preso fuoco intorno alle ore 11:10. A bordo del mezzo, fortunatamente, si trovava solo il conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso a causa dell’inalazione dei fumi sprigionati dalla combustione.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra operativa e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state condotte con tempestività, sia sul mezzo coinvolto che sulla vegetazione limitrofa, colpita dalle fiamme.

Secondo quanto riferito, l’intervento è ancora in corso per completare le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare eventuali riaccensioni e garantire la piena percorribilità della strada.

Il traffico sulla SP8 ha subito rallentamenti, con temporanee deviazioni per consentire l’intervento dei soccorritori e il raffreddamento della zona interessata. Al momento non si registrano ulteriori feriti o mezzi coinvolti.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, che saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della rapida risposta del sistema di emergenza nel contenere situazioni potenzialmente pericolose, sia per chi si trova alla guida dei mezzi che per il territorio circostante.

