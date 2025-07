Catrame bollente cade da un terrazzo e colpisce passanti a Brindisi: ustionato anche un bimbo di 6 mesi in carrozzino

Spread the love

Tragedia sfiorata a Brindisi, in corso Umberto I, in pieno centro. Un bambino di sei mesi, sua madre e almeno altre quattro persone sono state colpite da catrame bollente fuoriuscito da un secchio che è caduto dal terrazzo di un palazzo in cui sono in corso dei lavori. I feriti sono trasferiti in ospedale con diverse ustioni. E i medici ne stanno valutando la gravità.

A quanto appreso, il piccolo era nel passeggino quando improvvisamente il secchio è caduto colpendo lui e le altre persone che in quel momento stavano passando sotto il palazzo. Sul posto il personale sanitario del 118, gli agenti della polizia locale e della sezione volanti, e i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia, a utilizzare in quel momento il catrame erano alcuni operai impegnati a impermeabilizzare il terrazzo dello stabile dell’ex Upim.

