Grecia, le fiamme minacciano Corinto. Evacuati diversi villaggi

Diversi villaggi minacciati da un incendio di vaste dimensioni sono stati evacuati nei pressi di Corinto, nell’area di Feneos in Grecia. Più di 150 vigili del fuoco con il supporto di 15 aerei e 12 elicotteri sono impegnati a domare le fiamme in una pineta.

Si pensa che l’incendio sia legato alle condizioni meteorologiche ovvero alle temperature che in molte parti del Paese hanno raggiunto i 40 gradi. Un elicottero dei vigili del fuoco è precipitato in mare ed è affondato mentre tentava di raccogliere acqua per domare un altro incendio nei pressi di Atene. I 3 membri dell’equipaggio sono stati salvati e trasportati in ospedale.

Nel 2018 un vasto incendio devastò la città costiera di Mati, a est di Atene, intrappolando le persone nelle case e sulle strade mentre cercavano di fuggire. Morirono più di 100 persone, alcune delle quali annegarono mentre cercavano di allontanarsi a nuoto.

