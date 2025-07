Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FABRIANO (AN) -I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.30 circa per un incidente stradale tra due autovetture sulla S.P. Muccese (Pedemontana) all’interno della galleria Serre al km 5,500 con due persone incastrate. La squadra VVF di Fabriano ha estratto dalle auto i feriti, in collaborazione con il personale del 118, per il successivo trasporto in ospedale anche con l’ausilio dell’eliambulanza. Dopo aver prestato soccorso i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale per il completo ripristino della viabilità. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri

Dal Comando di Ancona