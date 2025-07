Spread the love

La vittima sarebbe un giovane di 20 anni: secondo gli investigatore sarebbe un 20enne. L’ipotesi è che sia stato ucciso e poi dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni che hanno provveduto, oltre che a bonificare l’area, anche ad evacuare l’intero edificio.

Un 20enne è morto stanotte nell’incendio di un appartamento al piano terra di un immobile di 4 piani a Sesto San Giovanni (Milano). Le fiamme si sono sprigionate in uno dei vani dell’appartamento per cause che sono in corso di accertamento.

Sesto San Giovanni, 20enne morto nell’incendio in un appartamento: si indaga per omicidio, forse è stato dato alle fiamme