Scontro in autostrada, una vettura prende fuoco: 3 feriti in codice rosso. 

CAPUA – Questa mattina, verso le ore 05:00, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sull’autostrada A1, al km 728 in direzione sud, tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere,allertati per un incidente stradale tra due autovetture.

Subito dopo l’impatto un’auto terminava la sua corsa in mezzo alla carreggiata, mentre la seconda auto terminava la sua corsa ribaltata ai bordi della carreggiata in Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato tutti i feriti, tre persone, che già erano fuori dagli abitacoli ed assistiti dal 118 per il successivo trasporto in ospedale in codice rosso. Pertanto si provvedeva allo spegnimento dell’auto in fiamme ed alla messa in sicurezza dei veicoli.

Chiusa l’arteria stradale fino alla chiusura delle operazioni di soccorso.

