Slitta alla prossima legislatura l’approvazione delle leggi su Vigili del fuoco e Corpo forestale

Spread the love

Non c’è più il tempo per portare al voto i due disegni di legge sull’organizzazione e il funzionamento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale. Questa mattina i sindacati sono stati auditi dalla Conferenza dei capigruppo e hanno formalmente chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario per approvare i due testi. “Era un impegno preso, chiediamo che venga rispettato, anche considerando il lungo lavoro di elaborazione che ha coinvolto tanti soggetti” spiega Claudio Albertinelli del Savt.

La richiesta è stata analizzata durante la sospensione dei lavori dalla Conferenza dei capigruppo, come riferito in aula dal Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin, che però ha dovuto prendere atto della mancanza dei tempi tecnici per dar corso alla richiesta.

“A fronte di ciò, pur riconoscendo l’importanza dei due provvedimenti, la Conferenza ha considerato che non si tratta solo di trovare una data utile per riunire il Consiglio, ma di accompagnare con attenzione in Commissione consiliare l’esame di due testi corposi, articolati, altamente tecnici e che richiedono tempi adeguati di approfondimento. A fronte di quanto sopra, ha preso atto che non ci sono i tempi tecnici per poterli approvare prima della fine della Legislatura”

https://aostasera.it/notizie/lavoro/disegni-di-legge-su-forestali-e-vigili-del-fuoco-lallarme-di-cgil-savt-e-conapo/