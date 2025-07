Tragico scontro frontale sulla Fondovalle Vitulanese: due morti

Spread the love

Tragedia nella tarda mattinata di ieri lungo la Fondovalle Vitulanese, nei pressi dello svincolo per Castelpoto. Due persone sono decedute in un violento scontro frontale tra un’Audi A3 e una Lancia Y, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 37 anni, deceduto sul colpo mentre era alla guida della Lancia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 per l’altro conducente, un 53enne a bordo dell’Audi: anche lui è spirato poco dopo. Entrambi erano originari di Campoli del Monte Taburno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

https://www.ntr24.tv/2025/07/23/scontro-frontale-sulla-fondovalle-vitulanese-un-morto-e-un-ferito-gravissimo/