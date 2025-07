Brucia la provincia di Palermo, a Partinico 7 incendi: evacuate una decina di case

Spread the love

Solo a Partinico i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere ben sette incendi, due dei quali hanno lambito le case e bruciato terreni. Ancora flagellata dai roghi la provincia di Palermo nel giorno in cui la colonnina di mercurio ha toccato i 40 gradi.

Circa 44 gli interventi dalle 8 di stamattina fra Santa Cristina Gela, Monreale, Trabia, Bolognetta, Trappeto e Partinico. In quest’ultimo Comune il fronte del fuoco più esteso: in Contrada Monacelli sono state evacuate in via precauzionale una decina di abitazioni (30 persone circa), mentre in contrada Sant’Anna ne sono state evacuate quattro (circa 15 persone). Dopo qualche ora le persone sono rientrate nelle proprie abitazioni.

Nel Partinicese, assieme alle squadre di terra, sono stati impiegati un canadair e un elicottero. A supporto dei vigili del fuoco in tutto il territorio, inoltre, numerose squadre del Corpo forestale e della Protezione civile. Durante le operazioni di spegnimento degli incendi, un vigile del fuoco – a causa del fumo e del calore eccessivo – è stato colto da un malore ed è stato portato in ospedale. Alle 19 circa, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso.