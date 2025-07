Incendio in Calabria, chiusa la strada dei Due Mari: centinaia di auto in coda, temperature oltre i 42 gradi

Spread the love

File chilometriche e auto bloccate sotto il sole cocente, a 42 gradi, a causa di un vasto incendio che sta divorando la vegetazione a ridosso della superstrada dei Due Mari che collega Catanzaro con lo svincolo autostradale dell’A1.

Autotreni, auto e persino un’ambulanza con un paziente a bordo, scortata dalla polizia, sono rimaste bloccate. Per consentire ai vigili del fuoco di effettuare le operazioni di spegnimento, le autorità hanno deciso di far tornare indietro i veicoli fermi ormai da ore. Poi, però, hanno scelto di far proseguire. Intanto è intervenuto anche un elicottero per domare le fiamme.

Nella periferia di Vibo Valentia si è sviluppato un altro incendio oggi. Come riporta Il Corriere della Calabri, il rogo sta interessando alcuni terreni nei pressi di un centro residenziale in via Olivarella, dove è in corso anche l’evacuazione di una fattoria. Un altro vaso incendio sta divampando nella zona di Silica. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, agenti di Polizia ma anche gli operatori di Calabria Verde. A rendere tutto più complicato, il vento e le alte temperature di oggi, con picchi di 43 gradi.

