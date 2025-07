Proseguono le ricerche del ragazzo disperso nel fiume Po – ancora senza esito

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del ragazzo di 15 anni scomparso nelle acque del fiume Po nei pressi del Ponte della Becca (PV).

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con gli specialisti del soccorso acquatico del Comando di Pavia e i sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Lazio. Per le ricerche in acqua si stanno impiegando anche tecnologie avanzate: il nucleo sommozzatori del Lazio è in azione con un sonar DIDSON ad alta definizione, in grado di mappare con precisione i fondali fluviali e facilitare l’individuazione di eventuali presenze sommerse.

Le operazioni proseguono con il supporto degli specialisti del T.A.S. Topografia Applicata al Soccorso. Inoltre saranno impegnati anche dei Droni del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) al fine di effettuare delle ricerche anche dall’alto.

Proseguono senza sosta ma purtroppo ancora senza esito le ricerche del ragazzo di 15 anni disperso nelle acque del fiume Po nei pressi del Ponte della Becca (PV).

Nel corso della giornata sono stati impiegati oltre venti Vigili del Fuoco appartenenti a nuclei altamente specializzati: Sommozzatori, operatori del Soccorso Acquatico, Topografia Applicata al Soccorso (TAS), Elisoccorritori e piloti SAPR (droni). Sul campo sono stati utilizzati due natanti, un elicottero del Reparto Volo Lombardia, droni e una Sala Operativa Mobile.

Le operazioni si sono avvalse anche dell’impiego di sonar ad alta definizione, strumenti in grado di scandagliare con precisione i fondali fluviali per individuare eventuali tracce utili.

Le attività sono state sospese al calare del sole e riprenderanno domani mattina con un assetto operativo rimodulato.