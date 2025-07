Visita istituzionale del Sottosegretario Prisco e del Capo del Corpo Mannino ai Comandi della Sardegna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Comandi della Sardegna hanno ricevuto la visita istituzionale del Sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del fuoco, On. Emanuele Prisco, e del Capo del Corpo, Ing. Eros Mannino; ad accoglierli ed accompagnarli nelle varie sedi VF il Direttore Regionale, Ing. Nicola Micele. Scopo della visita è stato approfondire le attività operative dei Vigili del fuoco sul territorio.

La prima tappa si è svolta a Cagliari il giorno 23 luglio 2025 con un incontro dedicato alla presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco all’interno dell’aeroporto di Elmas. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, la Presidente di SOGAER, Monica Pilleri, ed il Direttore regionale Enac, Roberto Solinas, insieme alle autorità Civili e Militari.

A seguire, la delegazione VV.F. con il Sottosegretario sono stati accolti dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, Ing. Luca Manselli, e dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, presso la sede Centrale. All’incontro con tutto il personale operativo ed amministrativo è stata illustrata dal Direttore Regionale l’attività operativa regionale e la dislocazione su tutto il territorio delle sedi VF comprendenti anche i nuclei specialistici e specializzati che hanno dato un contributo importante anche in eventi emergenziali di rilevanza nazionale. Il Direttore regionale ha poi fatto cenno circa l’attivazione di accordi e convenzioni con altri enti pubblici ed istituzioni territoriali.

Il Sottosegretario ed il Capo del CNVVF hanno manifestato apprezzamento per le iniziative intraprese ed hanno espresso la volontà delle strutture centrali di rendere i Comandi VF della Sardegna sempre più efficienti migliorandone l’autonomia operativa che è necessaria per superare le difficoltà derivanti dall’insularità.

La delegazione si è poi recata presso la sede VF temporanea dislocata nell’isola di San Pietro nel comune di Carloforte dove si è tenuto un incontro con le autorità locali; successivamente ci si è spostati nel territorio del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano, presso la sede stagionale di Terralba e la sede Centrale, dove ad accogliere la delegazione è stato il Comandante Provinciale, Ing. Angelo Ambrosio, il quale ha illustrato l’attività del Comando; il Direttore Regionale ha evidenziato, in questa occasione, l’iter già avviato che porterà alla realizzazione del polo didattico regionale presso il baricentrico comando di Oristano.

La prima giornata si è poi conclusa con un incontro presso il presidio rurale VF di Villagrande Strisaili (Nuoro). Alla presenza del Prefetto di Nuoro, Dott.ssa Alessandra Nigro, e dei sindaci locali il Comandante dei Vigili del fuoco di Nuoro, Ing. Giampaolo Lampis, ha illustrato il decorso che ha portato all’apertura del presidio rurale che sarà sottoposto ad ulteriori ampliamenti ed ammodernamenti. Gli alti dirigenti VF hanno posto in evidenza l’importanza di questa sede VF per dare una pronta risposta in caso di incendio in ambito boschivo, tema rimarcato dal Sottosegretario, il quale ha altresì ricordato come sia anche importante la presenza di una struttura dello Stato a presidio di quei territori interni considerati isolati proprio per la mancanza di tali presidi.

Nella seconda giornata, dopo aver incontrato il personale operativo ed amministrativo della sede Centale di Nuoro, la delegazione ha fatto visita la Comando VF di Sassari; ad accoglierli il Comandante, ing. Antonio Giordano,che, dopo aver esposto l’attività del comando, ha descritto l’iter in corso per la nascita del nuovo distaccamento che sorgerà presso l’isola de La Maddalena, delle nuove sedi di Alghero e di Arzachena oltre al nuovo presidio logistico avanzato che verrà realizzato all’interno del porto di Olbia.

A seguito della visita il Sottosegretario Prisco ha sottolineato che «La Sardegna è tra le regioni più vulnerabili al rischio incendi; per questo stiamo investendo su presìdi strategici, mezzi aerei, nuove dotazioni tecnologiche e risorse umane, a cominciare dal rafforzamento degli organici. Il piano prevede 8 presìdi stagionali, 2 rurali e 5 acquatici, integrati alle sedi permanenti, per garantire un presidio capillare anche nei luoghi più remoti e nei periodi di maggiore afflusso turistico».

«Siamo vicini al Corpo e al territorio sardo – ha aggiunto – e con nuove assunzioni, mezzi più moderni e un piano di riqualificazione delle sedi, stiamo rafforzando il sistema nazionale di soccorso pubblico. Una risposta concreta che migliora le condizioni di lavoro del personale e garantisce più sicurezza per tutti i cittadini, in particolare nei contesti più fragili e nei mesi più critici dell’anno».