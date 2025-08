Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SIROLO (AN) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 11 a Sirolo per soccorrere una persona caduta da un’altezza di 2,5 metri circa presso una struttura ricettiva. La squadra VVF sul posto ha stabilizzato e recuperato la persona, utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpino, affidandola al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto Carabinieri e personale Asur.

Dal Comando di Ancona

GROTTAMMARE (AP) – APERTURA PRESIDIO ACQUATICO – A partire dal 02 agosto p.v., per tutti i fine settimana del corrente mese e nel giorno di ferragosto, sarà attivo a Grottammare il presidio acquatico dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno. Il personale incaricato sarà operativo per garantire ulteriore sicurezza su tutto il litorale della provincia con operatori qualificati e mezzi nautici, tra cui una moto d’acqua, adatti per un soccorso in ambiente acquatico di superficie.

Il presidio che opera nell’ambito del coordinamento della Capitaneria di porto sarà operativo nei giorni sopra specificati in orario 10,00 – 18,00 ed è situato sul lungomare De Gasperi, al civico 63, in una struttura messa a disposizione dal Comune della cittadina rivierasca.

L’apertura del presidio si inquadra nel rinnovo del protocollo d’intesa firmato dalla Prefettura di Ascoli Piceno, dalla Provincia di Ascoli Piceno, dal Comune di Grottammare, da quello di San Benedetto del Tronto oltre che dal Comando dei vigili del fuoco.

Dal Comando di Ascoli Piceno

FERMO – INCENDIO AUTOVETTURA

Questa mattina, poco prima delle ore 10:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bellesi per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano.

La squadra del Comando di Fermo ha spento l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata,.

Nessuna persona coinvolta

Sul posto le forze dell’ordine per la viabilità e i rilievi del caso.

Dal Comando di Fermo