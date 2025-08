Smottamento e caduta di detriti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 3.30 si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in via Ai Monti nel comune di Carate Urio per uno smottamento.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi dalla sede centrale di via Valleggio con funzionario tecnico per verifiche di sicurezza. Nell’evento è stato coinvolto un box.

In relazione alla caduta di detriti è stata chiusa la strada e allertato Anas per un senso unico alternato nella sottostante via Regina. I box prospicienti la sede stradale non potranno essere utilizzati fino alla messa in sicurezza dello scenario incidentale. In posto è venuto il vice sindaco e i Carabinieri di Como. Non si segnalano feriti