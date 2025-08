VIDEO – Giubileo del Giovani – Capo del Corpo nazionale Eros Mannino in visita al personale operativo impegnato nel dispositivo di sicurezza messo in campo.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In vista degli eventi principali del Giubileo dei Giovani, in programma a Roma nell’area di Tor Vergata sabato e domenica prossimi, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino ha fatto visita al personale operativo impegnato nel dispositivo di sicurezza messo in campo.

L’incontro ha rappresentato un momento di vicinanza e riconoscimento verso i vigili del fuoco che garantiranno la sicurezza dei partecipanti all’evento.

A Tor Vergata saranno presenti numerose postazioni operative con personale altamente qualificato e specializzato, pronto a intervenire in ogni scenario, a tutela dell’incolumità pubblica.