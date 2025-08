Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FERMO – INCIDENTE STRADALE – Poco dopo le 15:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Marche per un’autovettura finita contro un muro.

La squadra di Fermo, utilizzando attrezzature specifiche, ha estratto il conducente dalle lamiere e lo ha affidato ai sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Dal Comando di Fermo

—————————————

Interventi per parti pericolanti in provincia di Ancona

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per due distinti episodi riguardanti parti pericolanti: uno in via Magenta, ad Ancona, e l’altro in via Flaminia, a Falconara Marittima.

La squadra di Ancona, con l’ausilio di una piattaforma aerea per il sollevamento di persone, ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti, compresi alcuni cavi elettrici, mettendo in sicurezza le aree sottostanti.

Durante le operazioni, le strade interessate sono state temporaneamente chiuse al traffico, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

——————————————–

OSIMO (AN) – PIANTE PERICOLANTI

Dalle ore 08:00 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi nel comune di Osimo a causa di piante e rami pericolanti, conseguenza del maltempo degli ultimi giorni.

Le squadre di Osimo e Ancona, supportate da un’autoscala proveniente dalla sede centrale, hanno effettuato circa dieci interventi.

Le immagini si riferiscono all’operazione in via Cagiata.

Dal Comando di Ancona

——————————-

MORROVALLE (MC) – INCENDIO AUTOVETTURA

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:30 circa in località Trodica per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio, parcheggiata nei pressi di un’abitazione. La squadra di Civitanova Marche ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando liquido schiumogeno.

In via precauzionale, gli occupanti dell’appartamento adiacente sono stati temporaneamente allontanati a causa del fumo che aveva invaso i locali. Dopo la completa aerazione, è stato possibile per loro fare rientro in casa.

Dal Comando di Macerata