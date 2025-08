Fiamme e denso fumo nero visibile da km di distanza, incendio in un ex mobilificio: crolla parte del tetto

Spread the love

SANGUINETTO (VERONA) – Un vasto incendio ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, 6 agosto 2025, un deposito abbandonato di un ex mobilificio situato nel comune di Sanguinetto (Verona) in via Faval, nella zona industriale.

L’allarme è scattato poco dopo le 14:00, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato ad alzarsi dal capannone, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

L’origine del rogo sarebbe legata a dei lavori in corso all’interno della struttura dismessa. Le fiamme, particolarmente violente, hanno rapidamente avvolto parte dell’edificio, causando il crollo parziale della copertura del capannone. Fortunatamente, al momento non risultano feriti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Legnago, supportati da due autobotti inviate dalla centrale di Verona, sono intervenuti tempestivamente per contenere il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa della natura dei materiali presenti all’interno del deposito, tra cui residui di legno, vecchi mobili e imballaggi, che hanno alimentato le fiamme. Le squadre sono rimaste sul posto per diverse ore, impegnate a domare gli ultimi focolai e a bonificare l’intera struttura.

Sono in corso accertamenti per chiarire le esatte cause del rogo.

