Morti due calciatori di 19 anni nello schianto in galleria: stavano tornando dall’allenamento

Due ragazzi di 19 anni morti e due feriti (un altro giovane e una donna): è il drammatico bilancio dello scontro frontale tra due auto in galleria Bus del Colvera, salendo da Maniago verso Frisanco.

Si tratta di Fabio Rosa e Danilo Boz, due giovani della squadra di calcio Maniago-Vajont che rientravano da un allenamento a Poffabro.

Il giovane che era alla guida è invece Andrea Zoccoletto che è stato ricoverato, trasferito con l’elicottero per i voli notturni, in gravi condizioni, all’ospedale di Udine : non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La donna, invece, ha 72 anni, è residente a Zoppola, sempre in provincia di Pordenone , ed era alla guida dell’altro veicolo. Nello scontro ha riportato ferite meno serie ed è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

L’allarme è stato lanciato da un automobilista sopraggiunto subito dopo lo schianto, in una zona dove i cellulari hanno campo a singhiozzo. Non semplici, dunque, se necessario parlare tramite telefonini, nemmeno i contatti tra i vari operatori del soccorso.

Messa a fuoco la gravità dell’incidente, la prima ambulanza immediatamente intervenuta ha infatti chiesto il supporto di un’altra autolettiga, di automedica ed elicottero. Mobilitati anche i vigili del fuoco di Maniago ei carabinieri di Spilimbergo e Maniago .

Lo schianto in galleria inoltrata ha ulteriormente reso laborioso l’intervento, tant’è che l’accesso all’ex provinciale 26 “della Val Colvera” è stato bloccato sin dall’imbocco alla rotatoria di Maniago. Lo stesso è stato disposto a monte del tunnel.

