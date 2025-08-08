Cadono nel fiume Isonzo, vigili del fuoco salvano due cani

Spread the love

ANSA – Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Gorizia, supportata da operatori Soccorritori fluviali alluvionali, è intervenuta oggi a Farra d’Isonzo per soccorrere due cani di grossa taglia che dopo essere caduti nelle acque del fiume Isonzo e trasportati dalla corrente erano riusciti a salire su una catasta di legna ma erano impossibilitati a raggiungere la sponda del fiume.

I vigili del fuoco hanno trovato i proprietari dei cani che, nel tentativo di salvarli, erano scesi in acqua e uno di loro era a una decina di metri dalla catasta di legna, ma a causa della corrente non poteva raggiungerla.

Un operatore Sfa, vincolato a una corda trattenuta da altri soccorritori, ha raggiunto l’uomo al quale ha fatto indossare un giubbotto di salvataggio e dopo averlo vincolato a un’altra corda, visto che i due animali erano agitati e impauriti, assieme hanno raggiunto la catasta di legna.