Incendio a Camporotondo Etneo (Catania), a fuoco discarica abusiva: denso nube di fumo nella zona

Un incendio di rifiuti è divampato nella mattinata di venerdì 8 agosto a Camporotondo Etneo (Catania). Le fiamme, sviluppatesi in un terreno incolto adibito a discarica abusiva, hanno generato una densa colonna di fumo, visibile da numerosi comuni dell’hinterland etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, corpo forestale e gli uomini della protezione civile, supportati da diversi elicotteri.