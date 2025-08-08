Incendio boschivo a Catanzaro, piromane catturato dopo la fuga in bicicletta

Spread the love

Un arresto per incendio boschivo è stato eseguito il 6 agosto 2025 a San Floro, dove un bracciante agricolo di 35 anni di origini straniere è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco in un’area rurale. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro durante un servizio di controllo del territorio, mentre tentava di fuggire. Il tempestivo intervento ha evitato danni più gravi, grazie anche all’azione dei Vigili del Fuoco che hanno contenuto l’incendio a circa un ettaro e mezzo di vegetazione.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella mattinata del 6 agosto 2025 a San Floro, piccolo centro della provincia di Catanzaro. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo intento ad appiccare il fuoco in una zona caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e querce secolari, un patrimonio naturale di grande valore per il territorio.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il bracciante agricolo di 35 anni è stato colto sul fatto mentre dava alle fiamme la vegetazione. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente a bordo della propria bicicletta, cercando di disfarsi di un accendino, poi recuperato dai militari tra la vegetazione e sottoposto a sequestro. Il gesto non è passato inosservato e ha permesso ai Carabinieri di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.