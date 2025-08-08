Incendio in abitazione – salvati quattro gatti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 12.25 di ieri – intervento di soccorso tecnico urgente in Rovellasca via Carso per incendio abitazione di due piani.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como, distaccamento di Cantù e del comando di Varese distaccamento di Saronno intervenute con quattro mezzi hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dello scenario incidentale portando in salvo quattro gatti, fra i quali due cuccioli di quaranta giorni.

Non si segnalano feriti.

In relazione alla propagazione dei prodotti della combustione i locali al piano primo risultano impraticabili.

In posto unitamente ai VVF personale 118, Carabinieri, Polizia locale e tecnico comunale.