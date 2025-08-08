Prato, due incendi nei boschi: in azione 4 elicotteri e 15 squadre di Vigili del fuoco a Cerreto e a Schignano

Spread the love

Due incendi boschivi si sono sviluppati oggi 8 agosto sulle colline di Prato, a Cerreto e a Schignano. Intervenuto anche l’elicottero.

Il primo, spiega la Regione, ha interessato un’area di oliveti e di cespugli in prossimità di alcune abitazioni. Per evitare che quest’ultime venissero coinvolte nelle fiamme sono state attivate numerose squadre di volontariato antincendi boschivi, supportate da squadre dei Vigili del fuoco.

Il secondo incendio è scoppiato poco sotto la frazione di Schignano, e ha coinvolto un bosco misto di pini e querce. I due incendi ben visibili da Prato e da quasi tutta la Piana, hanno richiesto un ulteriore rinforzo del dispositivo di spegnimento.

Sono stati pertanto inviati tre elicotteri del servizio regionale antincendio e un elicottero dei vigili del fuoco. Sotto il coordinamento di due direttori operazioni le fiamme sono state poste sotto controllo.

A terra sono quindici le squadre che stanno operando per le operazioni di bonifica che andranno avanti a lungo.

Per il rogo a Cerreto, il Comune di Prato, rende noto che sono state «a tutela della pubblica sicurezza e per permettere le operazioni di spegnimento è stata disposta la chiusura al transito di via della Collina a Cerreto, tra via di Cantagallo e il confine con Vaiano, via di Malcantone e Vignone, via di Cerreto e Solano e via di Tofanaia e Butia».