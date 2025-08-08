Schemi criteri scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale – accesso qualifica di Primo Dirigente ruoli tecnico-professionali e per promozione a Dirigente Superiore dei ruoli tecnico professionali.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che dovranno essere individuati, per il triennio 2025-2027, i criteri di scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente dei ruoli tecnico-professionali e per la promozione a Dirigente Superiore dei ruoli tecnico professionali.
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/08/20250808_SCHEMI_SCRUTINI_DIRIGENTI.pdf