VIDEO – Corvino San Quirico, vigneto distrutto dalle fiamme: ‘Incendio doloso’

Quasi 2000 metri quadrati tra boschi e vigneti sono stati distrutti da un incendio nella notte tra mercoledì e giovedì nel territorio di Corvino San Quirico, in Oltrepò.

Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nella tarda serata di mercoledì. Dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Broni, un’autobotte giunta dal comando di Pavia e i volontari dai distaccamenti di Belgioioso, Varzi e Mede. L’incendio, sviluppatosi non lontano da via Novellina, è stato domato poco dopo le 2 del mattino di giovedì. Non è ancora chiaro come si siano sviluppate le fiamme, ma non è esclusa l’ipotesi del dolo: secondo gli ultimi riscontri sarebbero stati trovati diversi punti di innesco delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Casteggio che, assieme ai vigli del fuoco, stanno provando a stabilire con sicurezza l’origine dell’incendio. Poco lontano da qui, nei vigneti tra Corvino San Quirico e Oliva Gessi, nei giorni scorsi, le prime aziende agricole dell’Oltrepò hanno avviato ufficialmente al vendemmia.

