VIDEO – L’incendio del Canyon si estende su quasi 5.000 acri; migliaia di persone evacuate nelle contee di Los Angeles e Ventura

I vigili del fuoco continuano a combattere l’incendio del Canyon, che giovedì sera ha raggiunto un’estensione di quasi 5.000 acri, costringendo migliaia di residenti nelle contee di Los Angeles settentrionale e Ventura orientale a evacuare.

Sfruttando le temperature più fresche della notte, le squadre sono riuscite a fare qualche breccia nel rapido incendio sia a terra che in aria, in particolare con ripetuti lanci di acqua e ritardanti, ha affermato venerdì mattina Andrew Dowd, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Ventura.

“Prevediamo ancora condizioni calde e secche oggi”, ha detto Dowd. “Abbiamo ancora un tasso di umidità del carburante ai minimi storici nella zona, quindi non abbassiamo la guardia”.

L’incendio di Canyon è rapidamente diventato il più grande di una serie di incendi scoppiati durante giorni di caldo intenso nella California meridionale, che le autorità hanno ripetutamente avvertito come possa favorire un’estrema espansione degli incendi . A nord, nelle contee di Santa Barbara e San Luis Opisbo, l’incendio di Gifford, molto più grande, ha bruciato 100.000 acri.