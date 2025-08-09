Brucia la cattedrale di Cordova, patrimonio dell’UNESCO,

Spread the love

Un incendio è scoppiato nella Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Cordova, nota anche come Mesquite, riporta El Pais. È uno dei monumenti architettonici più importanti e riconoscibili della Spagna, patrimonio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

L’incendio è scoppiato l’8 agosto alle 21:00 ed è stato spento alle 22:30, ma è stato completamente spento solo alle 00:30 del 9 agosto.

Interlocutori delle autorità comunali hanno riferito che la causa preliminare dell’incendio è stato un cortocircuito in una spazzatrice (un dispositivo elettrico per la pulizia) situata nella cappella di Almansor.

“Forse l’incendio è stato causato da uno spazzacamino all’interno della chiesa, che si trovava tra due cappelle, quindi l’incendio si è propagato rapidamente perché era circondato da legna. Gloria a Dio e ai pompieri”, ha confermato il vescovo emerito di Cordoba Demetrio Fernández.