Caldo estremo in Europa: aumentano gli incendi

Francia, Spagna, Grecia e Turchia stanno lottando contro gli incendi, mentre una nuova ondata di caldo porta a temperature record che superano i 42 gradi Celsius

I vigili del fuoco stanno combattendo contro gli incendi in tutta l’Europa meridionale, mentre il caldo estremo attanaglia la regione con temperature da record.

In Francia, circa 1.400 vigili del fuoco sono stati dispiegati sabato nella regione meridionale dell’Aude per evitare che il più grande incendio del Paese da decenni a questa parte si riaccendesse, mentre a tutti i residenti è stato permesso di tornare alle loro case.

Il prefetto dell’Aude, Christian Pouget, ha dichiarato che l’incendio è stato contenuto da giovedì dopo aver bruciato più di 160 chilometri quadrati questa settimana nella regione boscosa, nota per le sue aziende vinicole.

Tutte le strade sono state riaperte, ma le autorità hanno emesso un severo divieto di accesso alla foresta, ha detto Pouget in una conferenza stampa sabato.

