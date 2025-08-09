sabato, Agosto 9, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

Forti piogge colpiscono il sud del Giappone, provocando inondazioni e frane

Il Faro
L’8 agosto 2025, l’agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta speciale per forti piogge nella prefettura di Kagoshima, nell’isola meridionale di Kyushu, consigliando ai residenti di rimanere in casa, secondo quanto riportato dai media locali. Secondo l’emittente nazionale NHK, nelle ultime 24 ore le precipitazioni nella città di Kirishima avevano già superato i 500 millimetri (20 pollici) e le autorità locali hanno emesso avvisi di evacuazione per i residenti nelle aree colpite. Nella città di Aira, una frana provocata dalle piogge ha danneggiato alcune case, mentre i soccorritori erano ancora alla ricerca di una donna sulla trentina, ancora dispersa, secondo quanto riportato dai media locali.

