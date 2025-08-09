Incendio all’interno dei locali presso le scuole dismesse di via Grazia Deledda

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 04:15 i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti presso le scuole dismesse di via Grazia Deledda dove è stato segnalato un incendio all’interno dei locali.

Una pattuglia della Polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento del territorio, notava del fumo e delle fiamme fuoriuscire dalla struttura, richiedendo tempestivamente l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto interveniva una squadra della sede centrale di via Valleggio che muniti di autorespiratori a causa dell’intenso fumo presente all’interno, effettuavano una ricognizione dei locali, rilevando diversi focolai ancora attivi distribuiti sui vari piani dell’edificio, ormai oggetto di atti vandalici.

Si procedeva quindi alle operazioni di spegnimento e successiva aerazione della struttura. In collaborazione con la Polizia di Stato presente sul posto, si provvedeva infine alla verifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Ore 1.45 intervento di soccorso tecnico urgente in Cirimido via E. Toti per segnalazione incidente stradale con incastrato. Due vetture coinvolte, tre feriti di cui un codice giallo elitrasportato. In posto squadre VVF distaccamenti Lomazzo e Appiano Gentile, 118 e Carabinieri