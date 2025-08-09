Incendio nel nuovo centro di scienze della salute della TWU – Due vigili del fuoco ricoverati in ospedale

Spread the love

Due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale dopo aver risposto a un incendio nel nuovo Health Sciences Center della Texas Woman’s University, che è in costruzione, giovedì mattina.

I vigili del fuoco di Denton sono stati chiamati alle 9:03 per l’incendio nel blocco 700 di Administration Drive. Oltre due dozzine di veicoli di emergenza delle agenzie della contea di Denton hanno risposto a una richiesta di aiuto reciproco.

Tutti i lavoratori edili sono stati evacuati e illesi, secondo la portavoce del dipartimento di polizia di Denton Amy Cunningham. I droni Denton PD con imaging termico hanno mostrato che l’edificio era a oltre 150 gradi, ha detto David Boots, un capo battaglione dei vigili del fuoco di Denton.

Più di una dozzina di vigili del fuoco hanno dovuto essere curati per esaurimento da calore sulla scena con la terapia endovenosa, ha detto Boots. Due vigili del fuoco sono stati trasportati in un ospedale locale in condizioni stabili per ulteriori cure per l’esaurimento da calore.

Boots ha confermato che uno dei trasportati è un vigile del fuoco di Denton e il secondo no, ma non sapeva da quale agenzia provenisse il secondo.

Il personale di Lewisville, Aubrey, Flower Mound, Highland Village e Denton County ha risposto in modo che le squadre potessero ruotare e ottenere sollievo dal caldo. Boots ha definito le condizioni sulla scena “estremamente laboriose ed esaustive”.

I vigili del fuoco hanno tenuto sotto controllo l’incendio entro le 11:00 e avevano quasi tutti sgomberato la scena entro le 13:10. La causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine.