Portogallo: imbarcazione con 38 migranti arenata sulla costa dell’Algarve

Una barca di legno si è arenata vicino a Praia da Boca do Rio, a Budens, nel comune di Vila do Bispo, in Algarve in Portogallo. A bordo c’erano 38 migranti, tra cui donne e bambini. L’allarme è stato dato da persone che si trovavano sul posto.

La Guardia nazionale repubblicana portoghese (Gnr) è stata chiamata sul posto per salvare i migranti partiti dal Marocco. Secondo l’Unità di controllo delle coste e delle frontiere del Comando territoriale di Faro, “i migranti erano in uno stato di debolezza e necessitavano di cure mediche, e i servizi di soccorso sono stati immediatamente chiamati per fornire assistenza sul posto”.

Le squadre di soccorso sono state attivate per “valutare lo stato di salute” dei migranti sul posto, “e sono stati successivamente trasportati in unità ospedaliere per l’osservazione medica”, ha fatto sapere la Gnr.

