Rogo spaventoso, tre squadre dei vigili del fuoco in azione a Marina di Modica

Modica – Un vasto incendio è divampato oggi, intorno alle ore 15, in un canneto a Marina di Modica. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da volontari della Protezione Civile e da una squadra del Corpo Forestale, stanno lavorando senza sosta per circoscrivere l’area e spegnere il rogo.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. La situazione è sotto controllo e, nonostante la grande quantità di fumo e la preoccupazione dei residenti per le fiamme alte alimentate dal vento che si stanno propagando velocemente. I soccorritori sono intervenuti prontamente per evitare che il fuoco si propagasse ad altre aree abitate o a strutture vicine.

