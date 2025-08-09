sabato, Agosto 9, 2025
Tragedia del Natisone, i vigili del fuoco e operatore Sores indagati chiedono giudizio immediato

Anche due dei tre Vigili del Fuoco indagati per la tragedia del Natisone hanno presentato la richiesta di giudizio immediato.

Lo conferma il loro avvocato, Stefano Buonocore, spiegando di voler evitare «che il tribunale di Udine celebri due volte un processo così complesso; ci preme soprattutto che i testimoni, innanzitutto i famigliari delle vittime, vengano sottoposti due volte a un’attività per loro così logorante come l’esame testimoniale».

«E’ interesse di tutti che il processo rimanga unito e venga celebrato una volta sola» aggiunge Buonocore.

Per il quarto indagato, operatore del Sores 112, la stessa richiesta è già stata accolta, e la prima udienza è fissata per il prossimo 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza, in composizione monocratica.

La richiesta di giudizio immediato è un’ipotesi “molto concreta” anche per il terzo Vigile del Fuoco indagato, l’avvocato Stefano Mangoni, che però precisa di non averla ancora formalizzata.

Se il GIP darà il suo assenso alle nuove richieste di giudizio immediato, il processo inizierà per tutti in quella data.

Il processo deve stabilire le responsabilità per la morte di Cristian Molnar, Patrizia Cormos e Bianca Doros, travolti dalla piena del fiume a Premariacco il 31 maggio 2024.

