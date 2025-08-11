lunedì, Agosto 11, 2025
Vigili del fuoco

Allo stabilimento di Torvajanica la pompieropoli dei Vigili del Fuoco

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Pompieropoli allo stabilimento balneare delle S.C.A. di Torvajanica.L’iniziativa ha dato risultati piu’ che positiia. Grande ed entusiastica partecipazione di tutti.

Il percorso preparato per i bambini ha coinvolto anche i genitori. Al termine dell’evento ogni bambino ha ricevuto il diploma di ” GIOVANE POMPIERE “.

Le foto testimoniano l’impegno e la presenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale. Il presidente Roberto Sabella ringrazia i SOCI che con tanta generositta’ e sacrificio ( pensate alla temperatura torrida ) si sono prodigati alla riuscita della manifestazione. Il Comandante Mirko Canestri ci ha onorato con la sua presenza

Si ringrazia tutto il personale operativo di Torvaianica per la gentilezza, collaborazione e disponibilità che hanno dato per la riuscita dell’evento.

Grazie grazie di cuore a tutti. Il Presidente Roberto Sabella.

