Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 agosto, intorno alle ore 16:40, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato diverse squadre anche dai Castelli Romani in via Giovanni Verga, all’incrocio con via delle Cinque Miglia, per un vasto incendio.

Sul posto sono intervenute la squadra 23/A di Anzio, la squadra 15/A di Marino e l’autobotte 32/A di Nemi. Le fiamme hanno interessato un ampio fabbricato in cemento in disuso, colmo di rifiuti, un container per il recupero del cartone e la vegetazione circostante.

Il denso fumo sprigionato ha reso necessario evacuare, in via precauzionale, il vicino supermercato Iperbon Crai. I sanitari del 118, presenti sul luogo, hanno inoltre soccorso una persona rimasta intossicata.

L’incendio ha richiesto l’azione dei Vigili del Fuoco sia all’interno della struttura che all’esterno, per evitare la propagazione delle fiamme. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area.

L’incendio con molta probabilità è di origine dolosa. Sono state avviate le indagini per capire la tipologia e la provenienza dei rifiuti accatastati nello stabile.

https://www.castellinotizie.it/2025/08/11/anzio-incendio-in-uno-stabile-pieno-di-rifiuti-sul-posto-vigili-del-fuoco-anche-di-nemi-e-marino-una-persona-intossicata/