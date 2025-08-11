Arzachena, schianto tra due auto: cinque feriti

Spread the love

Arzachena Terribile incidente stradale attorno alle 7 di oggi, lunedì 11 agosto. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in viale Costa Smeralda dopo lo schianto tra due auto, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata.

Cinque i feriti ai quali la squadra dei vigili del fuoco ha prestato il primo soccorso. Sul posto il personale del 118 con cinque ambulanze, la polizia stradale e la polizia locale. Un mese fa, in viale Costa Smeralda, avevano perso la vita due giovani.

