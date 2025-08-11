lunedì, Agosto 11, 2025
Ultimo:
cronaca

Arzachena, schianto tra due auto: cinque feriti

Il Faro
Spread the love

Arzachena Terribile incidente stradale attorno alle 7 di oggi, lunedì 11 agosto. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in viale Costa Smeralda dopo lo schianto tra due auto, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata.

Cinque i feriti ai quali la squadra dei vigili del fuoco ha prestato il primo soccorso. Sul posto il personale del 118 con cinque ambulanze, la  polizia stradale e la polizia locale. Un mese fa, in viale Costa Smeralda, avevano perso la vita due giovani.

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2025/08/10/news/carabinieri-il-generale-di-divisione-iasson-in-visita-nel-sassarese-1.100747069

Potrebbe anche interessarti

Uccide i genitori a colpi di pistola per prendere i soldi e comprare casa e auto. Alla fine confessa: “Da tempo non mi piaceva lavorare”

Il Faro

Video – Mattarella a scuola con alunni cinesi, grande sorpresa

Il Faro

Roma Termini, positivo con tosse e febbre fermato sul treno. Aveva viaggiato per cinque giorni

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *