I sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino e i volontari di Treviglio stanno recuperando un corpo avvistato stamattina nelle acque del fiume Adda, nei pressi della chiusa della Chiesa della Concesa nel comune di Trezzo nel punto in cui comincia il Naviglio Martesana. Si tratterebbe dell’uomo di 55 anni originario della provincia di Bergamo che sabato mattina era stato visto lanciarsi dal ponte di Trezzo. Alle operazioni di recupero partecipano anche i vigili del fuoco dei Comandi di Milano e Bergamo.

https://www.radiolombardia.it/2025/08/11/corpo-nel-fiume-adda-vigili-del-fuoco-al-lavoro-per-il-recupero/