Le fiamme divampano in due appartamenti, il doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco

ANCONA – Vigili del fuoco in azione nella notte per due incendi che si sono sviluppati in due appartamenti distinti nel centro del capoluogo. Le squadre sono intervenute poco dopo la mezzanotte nei pressi della Questura di Ancona per domare un rogo generato da una pentola lasciata sul fuoco. Per via del fumo e per scongiurare intossicazioni, sono stati evacuati anche gli appartamenti circostanti, di cui i condomini hanno comunque ripreso regolarmente possesso a operazione conclusa e ultimate le procedure di sicurezza. Dichiarato inagibile, invece, l’appartamento coinvolto, il cui occupante è stato accompagnato in ospedale per accertamenti ma versa in buone condizioni. 

A prestare aiuto ai vigili del fuoco, l’equipaggio di una squadra volante della Polizia, in considerazione del contemporaneo intervento delle squadre dei pompieri in un altro appartamento, situato in via Marini. Le fiamme sono state spente e le due persone anziane all’interno, spaventate dall’accaduto e lievemente intossicate dalle esalazioni, sono stati trattati sul posto e hanno scelto di non farsi accompagnare in ospedale.
https://www.anconatoday.it/cronaca/incendi-questura-via-marini-polizia-vigili-del-fuoco-ancona-oggi.html
