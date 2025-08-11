Le fiamme divampano in due appartamenti, il doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco

Spread the love

ANCONA – Vigili del fuoco in azione nella notte per due incendi che si sono sviluppati in due appartamenti distinti nel centro del capoluogo. Le squadre sono intervenute poco dopo la mezzanotte nei pressi della Questura di Ancona per domare un rogo generato da una pentola lasciata sul fuoco. Per via del fumo e per scongiurare intossicazioni, sono stati evacuati anche gli appartamenti circostanti, di cui i condomini hanno comunque ripreso regolarmente possesso a operazione conclusa e ultimate le procedure di sicurezza. Dichiarato inagibile, invece, l’appartamento coinvolto, il cui occupante è stato accompagnato in ospedale per accertamenti ma versa in buone condizioni.