lunedì, Agosto 11, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Livorno, si dimentica la sigaretta accesa e l’appartamento prende fuoco – cinquantaquattrenne salvato e portato d’urgenza al pronto soccorso

Il Faro
Spread the love

LIVORNO. Si sarebbe addormentato in casa con la sigaretta accesa. Poi, una stanza dell’appartamento, è andata a fuoco. Momenti di paura al quarto piano di uno stabile di via San Carlo, in centro, dove un cinquantaquattrenne livornese è stato salvato e portato d’urgenza al pronto soccorso con ustioni sulla schiena e alla gola. I soccorritori lo hanno intubato con l’ossigeno, trasferendolo d’urgenza nella shock room dell’ospedale.

Ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini vedendo il fumo nero fuoriuscire dall’appartamento. La sala operativa del 118, dopo aver ricevuto la chiamata di soccorso, ha fatto scattare il protocollo della maxi-emergenza provinciale, inviando sul posto oltre naturalmente ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio anche un’ambulanza della Svs di via San Giovanni, l’automedica dell’Asl Toscana nord ovest con a bordo il medico e l’infermiere e un secondo mezzo di emergenza “medicalizzato” della Misericordia di via Verdi. In casa, stando a quanto appurato, c’era solo il cinquantaquattrenne, residente lì e originario del Nord Italia.

https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2025/08/11/news/livorno-incendio-in-un-palazzo-in-centro-intervento-dei-vigili-del-fuoco-1.100747160

Potrebbe anche interessarti

Esiti della valutazioni dei titoli del concorso interno a Capo Squadra decorrenza 01/01/2021.

Il Faro

Magazzino in fiamme Coinvolte 20 persone Sette evacuate dai pompieri

Il Faro

Soccorso escursionista sul sentiero 519 Portovenere escursionista

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *