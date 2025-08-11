Livorno, si dimentica la sigaretta accesa e l’appartamento prende fuoco – cinquantaquattrenne salvato e portato d’urgenza al pronto soccorso

Spread the love

LIVORNO. Si sarebbe addormentato in casa con la sigaretta accesa. Poi, una stanza dell’appartamento, è andata a fuoco. Momenti di paura al quarto piano di uno stabile di via San Carlo, in centro, dove un cinquantaquattrenne livornese è stato salvato e portato d’urgenza al pronto soccorso con ustioni sulla schiena e alla gola. I soccorritori lo hanno intubato con l’ossigeno, trasferendolo d’urgenza nella shock room dell’ospedale.

Ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini vedendo il fumo nero fuoriuscire dall’appartamento. La sala operativa del 118, dopo aver ricevuto la chiamata di soccorso, ha fatto scattare il protocollo della maxi-emergenza provinciale, inviando sul posto oltre naturalmente ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio anche un’ambulanza della Svs di via San Giovanni, l’automedica dell’Asl Toscana nord ovest con a bordo il medico e l’infermiere e un secondo mezzo di emergenza “medicalizzato” della Misericordia di via Verdi. In casa, stando a quanto appurato, c’era solo il cinquantaquattrenne, residente lì e originario del Nord Italia.

https://www.iltirreno.it/livorno/cronaca/2025/08/11/news/livorno-incendio-in-un-palazzo-in-centro-intervento-dei-vigili-del-fuoco-1.100747160