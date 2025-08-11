Provincia di Como, l’incendio devasta il tetto di un’abitazione: cinque mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Tetto e sottotetto devastati dalle fiamme. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 14.30 ad Asso, in via Dosso.

Sul posto cinque mezzi dei vigli del fuoco da Canzo, Erba e Como. Avviate le operazioni di bonifica e l’accertamento della dinamica. Al momento non risultano feriti. Sul posto anche 118 e carabinieri.

https://comozero.it/cronaca/provincia-di-como-lincendio-devasta-il-tetto-di-unabitazione-cinque-mezzi-dei-vigili-del-fuoco-sul-posto/